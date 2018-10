+

Voici les coulisses de Bernard Glass du dimanche 7 octobre 2018.

Des problèmes apparemment pour les pronostics...

Un bug. Je vous donne les miens pour ce lundi 8 octobre à Enghien : 12, 15, 2, 8, 4, 3, 13 et 5.

Du monde et des appariteurs à Longchamp et aux abords

L’hippodrome était bien rempli ce dimanche malgré le mauvais temps . De nombreux Britanniques et Irlandais avaient en effet réservé leurs billets depuis bien longtemps. Le plus dur, hormis le froid pour ma cabine, était d’y arriver avec des appariteurs très soupçonneux et peu accommodants. Ce sera à revoir pour la prochaine fois car ils étaient agaçants.

Un futur grand ?

Je vous ai déjà dit du bien de Romain Marty. Eh bien ce jeune apprenti enchaîne les succès au trot monté et encore à des cotes intéressantes. Il a gagné deux courses en début de semaine à Enghien et a récidivé par deux fois samedi 6 octobre à Caen et à Laval. À suivre assurément...

À propos de côtes, c’est Enable...

Qui était la grande favorite de l’Arc à 2/1... On verra...

Surprises dans les 2 courses pour bébés champions...

Les deux favoris tricolores ont été dominés. Roques n’a terminé que cinquième chez les pouliches et c’est une autre tricolore qui avait été achetée la veille dans la vente de l’Arc qui s’est imposée à 28/1 : Lily Cadel. Chez les mâles, Anodor, qui me paraissait au-dessus du lot, n’a terminé que 3e, battu par les anglo-irlandais Royal Marine et Broome. Il m’a paru pris de vitesse hélas... Les matelassiers, preneurs de favoris, ont donc mal débuté la journée. Un signe pour l’Arc ?