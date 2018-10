+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 10 octobre 2018.

Retour sur le Prix de l'Arc de Triomphe 2018

Incroyable : les huit premiers et premières de la course descendent tous de la championne Urban Sea de l’ami Jean Lesbordes. Quelle matrone.



35.000 spectateurs ont assisté à la course à Longchamp, dont une forte colonie anglaise. Dans le Paris Turf de ce mercredi, comme sur place dimanche dernier, nombre de ces spectateurs étrangers critiquent l’organisation, et notamment les queues multiples qu’ils ont dû faire. C’est à améliorer, comme l’accès aux entrées avec des appariteurs venus d’ailleurs et très casse-pieds. Le spectacle c’est bien, l’accueil c’est mieux encore.



Bon chiffre des enjeux au PMU sur l’ensemble de la journée. Il a été en augmentation sur l’an passé. Parfait.



La course n’a pas été rapide. Le record n’a pas été battu mais Sea Of Class a terminé vraiment vite son parcours.



Sur les sept courses de groupes 1 du week-end, deux ont été remportées par des concurrents français, un autre par un Polonais et les derniers par les Anglais. Charly Appelby en a remporté deux à lui tout seul pour l’écurie Godolphin des Maktoum.



Pas de réussite, cette fois, pour Antoine Griezmann dont le représentant Tornibush a été nettement dominé dans le Prix de la Forêt (8ème). Polydream, la Head, a, elle, été malheureuse à la corde (7ème).



Ni Fabre, ni Soumillon, ni Aidan O'Brien n’ont remporté de courses. En revanche, Boudot en a gagné deux, le Prix Marcel Boussac et le Prix de la Forêt.



Enfin, selon Olivier Delloye, le directeur général de France Galop, le chiffre d’affaires cette année a triplé sur l’an passé. Avec, il est vrai, des tarifs d’entrées élevés.

Va-t-on recourir à Longchamp ?

Il reste encore quatre réunions en octobre et l’état de la piste inquiète les dirigeants du galop, et d’ailleurs les professionnels. Il est donc très possible que ces journées soient transférées pour que tout soit parfait en avril prochain à l’occasion de la réouverture de l’hippodrome. À suivre.



À noter que l’on ne court que 30 fois par an à Longchamp, pour beaucoup plus à Vincennes, notamment en hiver. Bravo donc aussi au Trot pour faire en sorte que le spectacle ait lieu malgré tout.