+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 11 octobre 2018.

Durzie : une championne s’en est allée

Durzie, qui avait courageusement remporté le Prix de Normandie il y a quelques semaines, s’est accidentée chez son entraîneur Laurent-Claude Abrivard, qui en était le copropriétaire avec Gérard Augustin-Normand. Une disparition d’autant plus triste que son entourage avait, à force de patience, trouver les bons boutons pour la canaliser et qu’un beau meeting d’hiver lui était promis.

Trois surprises dans le quinté de Saint-Cloud, jeudi

Les trois premiers du Prix du Brionnais étaient côtés à 30 et 20/1. Évidemment, ça agace, d’autant que les favoris, à l’exception de Zillione Sun (4ème), ont musardé à l’arrière garde. Bon, cela fera moins de recyclage.

Les bons chiffres de Sylvain Copier

Notre confrère de Paris Turf cherche et trouve toujours les bons chiffres. Il révèle ainsi ce jeudi les enjeux joués sur la réunion du Prix de l’Arc de Triomphe. À l’étranger, 44 millions d’euros ont été misés sur la réunion, dont 40 sur la course phare. C’est 14% de plus que l’an passé, grâce surtout aux parieurs nippons et de Hong Kong.



Sur l’hippodrome de Longchamp, on a parié 1,6 millions d'euros le dimanche, soit 55% de plus que l’an passé. Il aurait pu y avoir plus d’enjeux si il y avait eu plus de guichets, mais des efforts ont été faits, notamment avec des informations en Anglais. Cela dit, je suis le premier à reconnaître, comme vous le soulignez tous, que les tarifs des entrées étaient trop élevés.

4 millions d’euros pour un yearling

C’est le record pour cette année de l’achat d’un yearling. Cela s’est produit à Newmarket, en Angleterre, et l’acheteur est bien entendu le team irlandais Coolmore, habitué des prix déraisonnables.

Superbe réunion en nocturne à Vincennes vendredi

Avec trois épreuves principales (voir notre édito).

Revoilà Milord Thomas

Le crack sauteur de Dominique Bressou devrait faire son retour en piste dimanche à Auteuil dans le Prix Héros XII. Sa dernière tentative remonte au Grand Steeple, en juin dernier, où il avait terminé 4ème.