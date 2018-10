+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 12 octobre 2018.

Dernière réunion à Longchamp le 18 octobre

C’était la question, je vous en avais parlé, après l’Arc de Triomphe. Les courses devaient-elles se poursuivre sur la piste de l’hippodrome passablement fatiguée ou alors ? Eh bien une seule réunion aura lieu sur les quatre prévues.



Ce sera donc jeudi prochain avec un quinté. Les trois autres seront réparties sur Chantilly et Saint-Cloud. Des travaux commenceront donc plus tôt pour améliorer les endroits jugés trop fouillants par les professionnels.

Plus de corde à droite à Maisons-Laffitte

Pour une raison similaire, la piste étant presque impraticable. Cela a des conséquences, et on le verra pour le quinté de ce samedi, car la corde à gauche entraîne une ligne droite beaucoup plus courte qui ne favorise pas les attentistes. Et on n’a pas besoin de ce nouveau paramètres dans les quintés notamment.

Un Critérium so british à Maisons-Laffitte

C’est un groupe 2 qui a lieu en réunion 1, en 5e course avec une allocation tout de même d’un peu plus de 100.000 euros au premier. Il s’adresse aux 2 ans en ligne droite et sur les 8 partants, il y a sept Britanniques et un seul Français, le Gérard Augustin Normand Graignes qui ne paraît avoir qu’une chance secondaire... Combien y a-t-il de 2 ans en France ? That's the question...

10 jours pour Thomas Gueguen

Le 1er jockey de François Nicolle a été sanctionné jeudi pour une pas avoir soutenu son champion bipolaire dans la ligne d’arrivée. C’était le favori de la course à 2/1.



L'entraînement regrette l’attitude de son cavalier et évoque une mauvaise interprétation de ses ordres. Il sera puni la semaine prochaine mais courra, je crois, la réunion de dimanche à Auteuil.

Un nouvel agent pour Maxime Guyon

Le 1er jockey de l’écurie Wertheimer, cravache de bronze depuis quelques années, quitte son agent de toujours Alexis Doussot après 13 années de collaboration. Il devrait rejoindre Pierre-Alain Chereau qui s’occupait auparavant de Christophe Soumillon. À mon avis, pas sûr qu’il y gagne au change...

Up And Quick dispute l’une de ses dernières courses

Il aura en effet 10 ans à la fin de l’année. Le champion, lauréat d’un Prix d’Amérique avec JMB en 2015, dispute l’International Trot la nuit prochaine aux États-Unis dans la banlieue de New York. Il sera drivé par le meilleur driver Jason Barlett et selon son résultat, ce sera ou non, sa dernière course.