De beaux champions en démonstration à Vincennes

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 13 octobre 2018.



C’était vendredi soir avec 3 courses de Groupes 1. C’est l’inattendu William qui a remporté le Grand Prix de l’UET. Earl Simon a terminé 3e avec Nivard et le favori Who's Who 4e seulement après un mauvais parcours. Chez les 5 ans, le rapide Dijon (Romain Derieux) n’a laissé aucune chance à ses adversaires dont Django Riff 3e seulement. Dreambreaker, le Bazire transformé, a encore fait une sacré démonstration. Enfin et surtout Fast Time Bourbon a remporté le championnat des 3 ans avec sérieux et Bjorn Goop au sulky.



C’est son 5e succès consécutif et Sébastien Guarato n’hésite plus à le comparer à Bold Eagle. C’est une vraie machine à trotter qui va d’ailleurs être syndiqué très vite à un prix déjà élevé je pense. Il faut dire qu’on trouve déjà parmi ses propriétaires Jean-Pierre Dubois, Guarato, Pierre Pilarski et de riches italiens ! En attendant il est prévu qu’il ne dispute qu’une des 2 préparatoires au Critérium des 3ans avant d’aller avec de la fraîcheur sur la Belle dont il sera le favori .

Un autre à Bordeaux ce dimanche après-midi

Il s’agit bien sûr d’Aubrion du Gers qui remet son titre en jeu puisqu’il a déjà remporté l’an passé le Grand Prix du Sud-Ouest. C’est la 7e course vers 16h40 et ils sont 10 dans ce Groupe 2. Aubrion peut ajouter 90.000 euros à son compteur riche de plus de 2 millions d’euros. Pour cela, il devra surtout surveiller le norvégien Ranch Kelly qui vient de bien gagner pour ses débuts en France et Carat Williams qui effectue une rentrée.

Attention aux 20 kilomètres de Paris

Ils ont lieu ce dimanche matin en lisière du Bois de Boulogne. En principe tous les accès à l’hippodrome d’Auteuil devraient être dégagés vers 12h30. Du moins on l’espère.

Une belle répétition ce dimanche en obstacles

Avec des préparatoires aux 48h de l’obstacle prévues début novembre. 4 groupes sont au programme pour les 3 ans sur les haies, pour les 4 ans en Steeple, et pour les vieux dans les 2 disciplines. C’est le prix Héros 12 préparatoire au Prix La Haye Jousselyn qui est le plus excitant avec les retours en piste de Milord Thomas et So French, 2 vainqueurs du Grand Steeple et le nouveau venu très doué à ce niveau : Saint Goustan Blue qui est toujours invaincu cette année.