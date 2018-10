+

Désolé, je dois subir une intervention médicale prévue et je ne serais de retour que dans quelques semaines. Dominique Cordier et Claude Piersanti vont, j’en suis certain, me remplacer avec talent. Quant à moi je continuerais bien entendu de lire vos commentaires sur ce blog.

Christophe Martens absent également

Le driver belge tombé à Montier en Der a été opéré du genou et il va devoir, comme votre serviteur, subir une rééducation nécessaire. Je lui souhaite un rapide rétablissement.

Up And Quick 3e aux États-Unis

Il a été dominé par un certain Cruzado et Lionel que l’on connait bien à Vincennes. Il a bien terminé son parcours et je ne sais s’il s’agit de sa dernière tentative ou s’il a une autre épreuve en vue.

Un nouveau venu dans la famille Abrivard

Alexandre est papa à son tour depuis samedi dernier d’un petit Mael. Laurent Claude Abrivard est donc Grand-Père et Jeau Yves Raffegeau, le père de sa femme est lui arrière Grand-père !



Un quinté impossible

Défi des Mottes a chuté, d’autres ont été arrêtés et les outsiders ont fait l’arrivée avec la victoire en roue libre de Bergerac à 24/1. Vous avez dit expertise ?

Arthur Rebèche passe pro

Il a remporté son 50e succès avec Carly à Bordeaux. Une victoire nette. A lui de confirmer au haut niveau maintenant mais bravo.

Les bonnes notes de la réunion d’Auteuil

Goliath du Berlais paraît le meilleur jeune en steeple ou il est toujours invaincu. C’est un Macaire. Beau Mec de Houelle et Pic d’Orhy se tiennent de très près en haies chez les 3 ans. Galop Marin lui est très régulier chez les chevaux d’âge sur les haies.