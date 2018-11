+

Le résultat net reversé par le PMU au Trot et France Galop en forte baisse pour 2019

C'est une exclusivité RTL, le montant du résultat net que reversera en 2019 le PMU aux deux sociétés-mères, Le Trot et France Galop, sera en forte baisse, de l'ordre de 747 millions d'euros. Il était de 780 millions cette année, au lieu de 813 initialement prévus.



Rappelons également qu'en 2010, au moment de l'ouverture du marché des jeux et des paris, ce résultat net qui permet au sociétés de course de payer les allocations etait de 865 millions d'euros. Conséquence, Le Trot vient d'annoncer une baisse des allocations de 30 millions d'euros pour 2019. France-Galop ne devrait pas suivre cette voie, mais des dommages collatéraux comme la fermeture de l'hippodrome de Maisons-Laffite sont redoutés.



En outre, le dossier de la télévision a été rouvert. Des négociations sont en cours à TF1 et France Télévisions. Au cœur de ce nouveau dispositif, une grosse émission d'une demi-heure le dimanche, dont les pilotes ont déjà été tournés. Le budget annuel d'environ 10 millions euros serait entièrement assuré par Le Trot et France Galop.