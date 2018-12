Le bras de fer sur l'avenir de Maisons-Laffitte

+

Encore un grand merci

Pour vos commentaires sympathiques qui me touchent. J’espère être à la hauteur de vos attentes. C’est reparti.

Dernière minute non partant pour le quinté de dimanche

Vénosc de Minel vient de déclarer forfait. C’était le 18. Le numérotage ne change donc pas.

Le bras de fer donc sur l’avenir de Maisons-Laffitte

C’est peu de dire que le maire de la ville, les autorités du département, et les entraîneurs locaux n’ont pas apprécié la décision prise par la direction du Galop de fermer le champ de courses à la fin de l’année prochaine. Ils disent avoir proposé des solutions intermédiaires qui n’ont pas été écoutées et donc, depuis l’annonce, Jacques Myard , le maire de Maisons-Laffitte, fait le siège des ministères pour obtenir un soutien de l’État (lequel a cependant d’autres choses à gérer !).



Donc la fermeture annoncée au terme des 24 réunions de 2019 est tout bénéf, si je peux dire, pour les dirigeants hippiques qui doivent faire des économies. Ils espèrent en cela obtenir une baisse des prélèvements de la part de l’État sur les enjeux et faire en même temps des économies de fonctionnement en redéployant le site d’entrainement de Maisons-Laffitte.



Pour le personnel, c’est autre chose. 31 emplois sur 42 devraient être supprimés sur place et il devrait y avoir aussi des incidences pour les sous-traitants. Quid de l’avenir en 2020 pour l’hippodrome ? Des solutions seront négociées dit le Galop mais le terrain est inconstructible et fréquemment inondé, ce qui explique d’ailleurs aussi le choix de le fermer ! Affaire à suivre et on verra si elle va au bout et si le centre d’entrainement sera impacté ou pas ?

Jacques Ricou sort par un succès

Vous le savez, il a remporté à 38 ans, vendredi, sa dernière course d’obstacle avec une pensionnaire de Guillaume Macaire. Bravo à lui.



Début du meeting d’obstacle cet hiver à Cagnes-sur-Mer

C’est parti ce samedi avec 6 courses. Les temps forts auront lieu plutôt en janvier. À suivre un cheval : Le Mans qui devrait nous faire plaisir ainsi qu’à son entraîneur David Windrif.