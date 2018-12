+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le dimanche 2 décembre 2018.

À très vite

Je reviens avec mes infos jeudi 6 décembre. Claude Piersanti et Dominique Cordier étudient avec sérieux les quintés de lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 décembre. Merci.

Elladora de Forgan doit apprendre à aller droit

La jument de Franck Leblanc, considérée comme la meilleure de sa génération au monté, a de nouveau versé sur sa droite dans la ligne d’arrivée de la 1ère course dimanche 2 décembre à Vincennes. Elle a donc été battue par une concurrente bien calée le long de la corde. Décidément, après Anna Mix, Leblanc a du mal avec ses juments.

Une victoire bienvenue

Pour Bernard Desmontils, dont la casaque est l’une des plus anciennes en activité à Vincennes. Il a remporté avec Brise du Buisson la finale des amateurs, dimanche 2 décembre. Bernard Desmontils vient de décider, à 74 ans, de quitter le conseil d’administration du Trot pour enfin prendre un peu de recul, et justement.

Une réunion attendue avec angoisse

Mercredi prochain, la direction du Trot doit se réunir pour annoncer des économies pour 2019. Dans les tuyaux, selon mes sources, une baisse des allocations pour certaines courses dès le 1er janvier, et notamment une diminution de 100.000 euros de la dotation du prochain Prix d’Amérique (elle est d’environ un million). Ceux que l’on appelle les petits entraîneurs sont donc inquiets. À suivre.

Yohann Lebourgeois veut se battre jusqu’au bout

Devancé par JMB d’une quinzaine de succès pour le Sulky d’Or, il a indiqué à Claude Piersanti qu’il ira partout d’ici à la fin de l’année pour glaner le plus de succès et même, a-t-il dit, à Cagnes-sur-Mer en fin d’année pour le début du meeting de trot. La lutte continue.

Cagnes-sur-Mer, acte 2

C’est en réunion 3, ce lundi 3 décembre, la 2ème journée du meeting d’hiver avec pour info des Nicolle visiblement bien engagés.

Triplé français au Longines Masters de Paris

Qui se termine ce dimanche 2 décembre, et c’est un beau résultat pour le sport équestre bleu-blanc-rouge car ils étaient 28 engagés dans cette 10ème édition du tournoi. C’est Kevin Staut, évidemment, qui s’est imposé devant Julien Epaillard et Simon Delestre. Cette compétition se poursuivra en 2019 à Hong Kong en février et à New York en avril. Elle est organisée par le Belge Christophe Ameeuw via sa société EEM.