Le Grand Prix de Bourbonnais ne sera pas le quinté dimanche 9 décembre à Vincennes

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 7 décembre 2018.

PMU : 3% de baisse en 2018

C’est ce qu’a laissé entendre en début de semaine le patron de l’entreprise, Cyril Linette, qui compte sur ses modifications pour remotiver les joueurs en 2019. À titre d’exemple, il y a eu plus de monde à Vincennes le dernier dimanche, mais on a moins joué au GNT que l’an passé.



Grand Prix de Bourbonnais : 12 partants seulement

C'est l'événement de dimanche 9 décembre à Vincennes. Cette deuxième préparatoire au Prix d'Amérique ne sera donc pas le quinté, qui aura lieu finalement dans un prix de série pour des juments de moyenne qualité, hélas. J’y reviendrais demain. La course sera importante pour Bold Eagle, déferré des quatre pieds pour la première fois de sa carrière afin de le relancer. À noter en conséquence que le quinté aura lieu un peu plus tard, à 15h35 au lieu de 15h15, dans le Prix de Chinon.



Le Trot annonce une diminution de ses allocations

Après le Galop, qui ferme Maisons-Laffitte, après le PMU, qui modifie sa palette de jeux, le Trot annonce une diminution (attendue hélas encore) de ses allocations de 26 millions d’euros. Les modalité en seront connues la semaine prochaine mais je vous ai déjà signalé une baisse de 100.000 euros sur le prochain Prix d’Amérique. Parallèlement, des mesures d’économies de fonctionnement seront prises pour essayer d’être à l’équilibre à la fin de l’année prochaine.



Bel engagement ce samedi pour Erminig d’Oliverie

À Vincennes, dans la 5ème course. La jument de Franck Nivard sera cette fois déferrée des quatre pieds et ne rencontrera que ses contemporaines, elle qui reste sur une 7ème place derrière Delia du Pommereux et autre Davidson du Pont en étant ferrée.



Déjà 30 succès pour JMB dans le meeting d’hiver

Après un mois de compétition, il est bien parti pour améliorer son score de l’an passé qui était de 60 victoires. Il est encore à suivre d’ailleurs ce samedi.



Ils sont en forme au galop

Yannick Fouin est en tête des succès à Cagnes-sur-Mer. Emmanuel Clayeux et Isabelle Pacault connaissent également une belle réussite à Pau. On peut les suivre en confiance.