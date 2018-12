Franck Nivard en forme

+

Voici les coulisses de Bernard Glass du samedi 8 décembre 2018.

Le quinté plus tard...

Attention, la course de ce dimanche à Vincennes partira exceptionnellement à 15h35 au lieu de 15h15 - cela en raison de la retransmission par LCI du Prix de Bourbonnais prévu lui à 16h05. À voir, notre prono dans la page dédiée.

Nivard en forme

Il a remporté trois courses dans la soirée du vendredi 7 décembre et, bien qu’étant à pied ce weekend, on le trouve favori dans la plupart des groupes qu’il peut quand même driver. À suivre donc sans modération.

Soumillon en embuscade

Il a repris sept victoires d’avance sur Pierre-Charles Boudot et, comme ce dernier est absent ce dimanche, il devrait, à 3 semaines de la fin, se détacher à nouveau lors de la réunion de plat de Toulouse ce dimanche après midi.

4 groupes ce dimanche matin à Hong Kong

C’est leur réunion de gala avec deux concurrents tricolores, les deux Fabre Waldgeist (4e de l’Arc) et Inns Of Court. On peut parier sur ces épreuves à partir de 7 heures. C’est la réunion 6 et il y a six courses au programme.

Un mauvais début de meeting

Selon mon confrère Sylvain Copier de Paris Turf, toujours bien informé, les enjeux sont en baisse de 7% depuis un mois à Vincennes. Il faut dire que le mouvement des "gilets Jaunes" n’aide pas le trot...

Agréments de propriétaires supprimés pour Guy Chérel

À la suite de la découverte de certains produits dans son écurie. L’entraîneur mansonnien, à pied depuis plus de deux mois, ne peut donc plus pour le moment entraîner et posséder des chevaux... Inquiétant.