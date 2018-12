+

Voici les coulisses de Bernard Glass du dimanche 9 décembre 2018.

L'Américain est malin !

Il s’agit d’un propriétaire de galopeurs bien connu Martin Schwartz. Avant le dernier Prix de l’Arc de Triomphe, il avait acheté à la vente de l’Arc, la pouliche de 3 ans Lily Candle près de 400.000 euros. Le lendemain, elle remportait le Groupe 1 Prix Marcel Boussac soit plus de 290.000 euros pour le nouveau propriétaire et samedi, il a repassé en vente la pouliche, achetée par la milliardaire japonais Katsumi Yoshida 1,1 million d’euros. Cela fait un bénéfice net de près d’1 million en 2 mois ! Bien joué, mais quand on a les moyens...



La vente Arqana qui a débuté à Deauville ce weekend est partie fort d’ailleurs avec d’autres pouliches et poulains achetés cher comme une 2 ans acquise notamment par l’écurie française des Monceaux, 1 million d’euros...

André Fabre a fait Figa...

Ses deux pensionnaires ont déçu lors de la réunion de gala ce dimanche matin à Hong Kong. Waldgeist a terminé 5e malheureux de sa course et Inns Of Court dernier !

Erminig d’Oliverie a des ambitions

Superbement drivée samedi par Franck Nivard, la meilleure jument de sa génération a remporté facilement sa course et son prochain objectif est maintenant le Critérium Continental, qui permet à son lauréat ou à sa lauréate de pouvoir disputer le prix d’Amérique. La jument aura 5 ans l’an prochain et si cela se passe bien, il n’est pas impossible que son entourage tente le coup. Mais ce sera sans Nivard, aux commandes de Bold...

Lequel Bold était très bien avant le Bourbonnais...

...Selon Sébastien Guarato interrogé sur Equidia. Il a confirmé que le champion pourrait continuer à être déferré, si cela se passe bien, sur les parcours de tenue mais pas dans le Prix de France.

Earl Simon en roue libre...

Le champion très régulier de Jarmo Niskanen, drivé par Franck Ouvrie, s’est imposé dans son semi classique à 4/10 devant Eridan. Ce sera la belle opposition à Erminig d’Oliverie dans le Critérium Continental prévu à Vincennes dans une quinzaine de jours.