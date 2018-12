Le quinté en 7 à Cagnes-sur-Mer, Bonne décision de Yoann Lebourgeois

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 10 décembre 2018.

Le quinté en 7 à Cagnes-sur-Mer

Lundi 10 décembre, avec la réussite de plusieurs pros en forme comme François-Marie Cottin et Serge Fouché. À noter la déception de Grand Trianon et la 8ème place seulement de la dernière minute, La Limagne, qui a mal sauté.

Des chiffres décevants

Pour la réunion de dimanche 9 décembre à Vincennes. Les enjeux dans le quinté de raccroc réservé aux juments sont en baisse de 600.000 euros par rapport à l’an passé, quand le Prix de Bourbonnais était le quinté. Comme quoi les bons chevaux font les bons résultats. À reprendre, Effigie Royale, qui était la favorite au galop à mi-ligne droite mais qui, selon JMB, aurait pu s’imposer sans cela.

C’est reparti pour l’écurie RMC

Elle est managée par Pascal Adda bien sûr et c’est sa 6ème année d’existence. Elle possède neuf chevaux, cinq galopeurs et autre trotteurs, et permet à chaque turfiste pour une somme modique de devenir copropriétaire et de fréquenter quelques uns des meilleurs entraîneurs. Le site pour tous renseignements : contact@ecurieclubrmc.com.

Six semaines d’arrêt au moins pour James Reveley

Le crack jockey d’obstacles est tombé samedi 8 décembre à Pau et souffre d’une fracture de l’avant-bras qui va le tenir assez longtemps éloigné des pistes. Sa saison 2018 est terminée.

Bonne décision de Yoann Lebourgeois

Il montait First Montana, grand favori de la dernière course dimanche 9 décembre à Vincennes mais ne l’a pas trouvé au mieux lors des séances d’échauffement et a conseillé à son entourage de ne pas courir. C’est cela aussi le respect du public. Bravo à lui.