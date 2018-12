Readly Express au Prix de Bourgogne avant le Prix d'Amérique 2019 ?

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 11 décembre 2018.

Merci à Ryad et Grégory

Qui sont mes intermédiaires sur ce site et ont, malgré un travail important hier soir, remplacé le non partant de Franck Anne par Andante pour vous informer en temps et en heure. Cela m’a permis d’indiquer le quinté de Cabourg, où Black Jack From, bien engagé, n’a pas rencontré d’opposition et ou Alinéa est de nouveau le cheval à suivre, de même que ma dernière minute qui a terminé 5ème, Arrival De Ginai.

Changement de cap pour Readly Express

Le lauréat du Prix d’Amérique 2018 devrait, aux dernières nouvelles, courir le Prix de Bourgogne le dimanche 30 décembre prochain alors qu’on ne l’attendait que pour le Prix d'Amérique 2019 (dimanche 27 janvier). Cela nous vaudra un nouveau match très excitant avec Bold Eagle. Espérons que ce soit le quinté.

Plus de nocturne en 2018 à Vincennes

La dernière a lieu mardi soir et les prochaines sont maintenant prévues à partir du 22 mars 2019 . Les épreuves diurnes vont, elles s’enchaîner, tout l’hiver à Vincennes.

Deux cavalières émérites à suivre au trot

Elles sont jeunes et en pleine forme, à tel point qu’elles s’imposent de plus en plus face aux garçons. Il s’agit de Mathilde Collet et de Emeline Desmigneux. Je vous conseille de les jouer car elles ont une réussite dans les trois premiers tout à fait remarquable et à grosse cote souvent .