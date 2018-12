Beau quinté de trot à Vincennes, Une première à Chantilly ce jeudi

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 12 décembre 2018.

Beau quinté de trot à Vincennes

Dans le désordre, mais la forme revient. La dernière minute, Blooma d'Heripre, a pris une bonne 2ème place et c’est Franck Nivard qui s’est imposé avec Baraka de Bougy à 17/1. Comme quoi il ne faut jamais le négliger.

Une première à Chantilly ce jeudi

Le fils de Freddy Head, Christopher Head, qui est sympathique, va présenter son premier partant en tant qu’entraîneur. Il a eu sa licence cet été et c’est un ex bon cheval de son père, Near Gold, qui va disputer la 6ème course, le Pick 5. Moi j’y crois : il peut bien faire d’entrée.

Des jeunes pousses en piste dimanche

24 jeunes drivers de trot disputent les championnats de France de poneys, et cela s’annonce très sympathique avec des jeunes dans les catégories des minimes et des juniors, et parmi eux une nouvelle génération de professionnels bien connus comme des Viel, des Lesne, des Raffestin et des Yannick-Alain Briand. Il y aura de l’ambiance dans les tribunes.

Une Sérénade : la der

La superbe jument de Serge Peltier a disputé ce mercredi à Vincennes sa dernière course à 10 ans. Elle va partir au haras la semaine prochaine. Pour cette dernière, elle a terminé 2ème du Prix Auguste François (groupe 3), derrière Boss du Meleuc. Dans cette épreuve, Anzi des Liards a été distancé sévèrement selon moi alors qu’il était en 2ème position. Aussi à l’aise au monté qu’à l’attelé, Une Sérénade aura rapporté 750.000 euros à son entourage. Chapeau.