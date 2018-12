Les quintés à 13h45 au lieu de 13h47 en 2019

1

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 21 décembre 2018.

De retour enfin

Bonjour, je vais vous accompagner durant les fêtes. Merci de votre patience et de votre fidélité. J’espère bien terminer l’année.

2 minutes d’avance pour les quintés en 2019

À partir du 2 janvier prochain, en effet, l’horaire en semaine va revenir à 13h45 au lieu de 13h47 actuellement. Ce n'est pas une grosse différence, certes, mais qu’il convient de prendre en compte. Les horaires des week-ends et des nocturnes restent inchangés en revanche.



Des nouvelles des blessés

Jarmo Niskanen, l’entraineur de Earl Simon, mon favori du quinté de samedi, est toujours hospitalisé au Mans, où il a chuté lundi dernier en compagnie de Yoann Lebourgeois. Il a des côtes cassées et une vertèbre fêlée. Il est dans l’attente d’un rapatriement dans la région parisienne pour continuer de se soigner.



Yoann Lebourgeois a lui été opéré de la cheville mercredi. Il va être indisponible pendant quelques semaines mais selon ses proches il espère pouvoir disputer dans un mois le Prix de Cornulier avec Traders. Bon courage à lui.



Son indisponibilité va permettre à Éric Raffin de le remplacer le plus souvent dans les courses monté, notamment ce samedi sur le délicat Arlington Dream, et à JMB dans quelques courses attelé également.



Le driver amateur Serge Fournier, tombé, lui, à Amiens en nocturne et victime d’un traumatisme crânien, devrait être indisponible pendant six semaines.

La province du Trot grogne

Après la décision de baisser les allocations l’an prochain de 26 millions d’euros. En effet, 55% de cette somme touchera les courses régionales et 45% donc la région parisienne. Quelques entraîneurs importants comme Yannick-Alain Briand et Pierre Callier souhaitent au contraire que la baisse s’inverse. Ils proposent 75% pour Paris et 25% seulement pour la province et ont lancé une pétition dans ce sens et espèrent être entendus.

De belles épreuves ce samedi à Vincennes en attendant dimanche

Deux des préparatoires au Prix d’Amérique, le Prix Ténor de Beaune et le Critérium Continental (le quinté) auront lieu dimanche à Vincennes mais ce samedi, outre un beau quinté, trois belles épreuves sont au programme : un groupe 2 pour les 2 ans, un autre pour les meilleurs au monté (où Une Sérénade fait de la résistance finalement) et un beau Pick 5 avec des trotteurs bien connus. C’est Éric Raffin qui est à suivre dans ces courses.

Gotland reste invaincu

Le poulain, fils des cracks Ready Cash et Sanawa, a remporté vendredi son 5ème succès en autant de tentatives dans un groupe 2, ce qui le place en chef de file des mâles de sa génération. Il l’a fait sûrement aux dépends du Prat Général du Parc.