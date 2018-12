+

Réagir

Merci pour vos gentils commentaires sur mon retour. Je reste à votre écoute évidemment.

Un grand 13 janvier à Vincennes

Ce sera le jour de la 1ère tirelire du nouveau quinté plus et le véritable lancement de ce pari modifié. Des animations auront donc lieu sur l’hippodrome par le PMU pour sensibiliser les parieurs à l’intérêt de cette réforme. Son Directeur Général, Cyril Linette, sera d’ailleurs présent sur le Champ de Courses. On en reparlera.

Bertrand Lestrade également

Bertrand Lestrade a lui remporté sa Cravache d’Or de l’Obstacle. C’est son 3e trophée car bien qu’il y ait encore des épreuves à Pau et Cagnes-sur-Mer, il compte une avance suffisante pour ne plus être rejoint.

Guillaume Maupas sur la baisse des dotations du trot

Dans un entretien à Paris Turf ce samedi matin, il revient donc sur la revendication de la province par rapport à Paris (voir notre coulisse de vendredi). Le directeur technique du Trot y affirme ne pas vouloir d’opposition entre les 2 parties et il annonce qu’il va rencontrer le mois prochain les responsables de la Province pour recueillir leurs doléances et les examiner avec la commission des programmes. Il pourrait donc y avoir encore des ajustements.