Le décès de Frédéric Ditta

+

Réagir

Retrouvez les coulisses de Bernard Glass du dimanche 23 décembre 2018.



Le décès de Fredéric Ditta...

L’ex-cavalier d’obstacles était âgé de 37 ans. Fervent soutien des "gilets jaunes", il est décédé dans un accident de voiture dont on a parlé au sud de Perpignan où il vivait. Il est entré en collision avec un camion qui était bloqué à un barrage dans des circonstances pas encore établies. Il n’avait pas connu une carrière linéaire à cause de ses travers. Ainsi il avait été condamné à 3 mois de prison pour conduite sans permis et avait bénéficié d’une journée de congés pour monter La Signora dans le Prix du président de la République à Auteuil, épreuve qu’il avait remportée avant de retourner dans sa cellule...

Le chic départ d’Ulk Des Champs...

La jument de Gilles Currens atteinte par la limite d’âge a disputé samedi 22 décembre sa dernière course et a été fortement soutenue par ses supporters. Il faut dire que c’est une miraculée qui a pu courir malgré de fortes blessures dans sa jeunesse... Une Sérénade a elle été disqualifiée après avoir arraché la seconde place de la même course.

Un non partant déjà dans le quinté de Noel mardi

L’As Bullyoung ne sera pas de la partie. Le numérotage ne change pas évidemment.

Fado sur la bonne jambe. ..

Il a enlevé le Groupe 1, Prix de Vincennes, en prenant sa revanche sur Feeling Cash qui était le favori. Il l’a fait en force sur un parcours de tenue qui lui convient et avec la vista de son jockey Philippe Paul Ploquin car il n’est pas évident dans les tournants. Fado du Chêne ressemble beaucoup à Bellino 2 et on lui souhaite un peu de la même carrière. Son jeune cavalier a remporté lui sa 46e victoire de l’année et il pointe au 12e rang des jockeys nationaux, ce qui est très bien...