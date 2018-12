L’As non partant dans le quinté de Noel

+

Retrouvez les coulisses de Bernard Glass du lundi 24 décembre 2018.



L’As non partant dans le quinté de Noël...

Bullyoung, qui n’avait pas de chance, est forfait. Le numérotage de cette quatrième course de Vincennes ne change pas évidemment. Il continue d’aller à 17.

Ira, n'ira pas ?

C’est la valse-hésitation depuis la victoire d’Eridan hier dans le Critérium Continental. Ils sont trois copropriétaires et celui dont le cheval porte les couleurs, Philippe De Wulf veut courir le Prix d’Amérique avec son trotteur qui aura 5 ans. Les deux autres apparemment sont plus dubitatifs. Il leur reste encore un mois pour se décider...

Un weekend néfaste pour Franck Nivard...

Rien n’a été et encore plus dans les épreuves dont il était favori ! Vendredi, Nancy América n’a terminé que 6e du quinté (elle recourt jeudi prochain). Samedi, Doberman, mal parti, a terminé dans le lointain du quinté et dimanche, Erminig D’Oliverie a été disqualifiée dès le départ, comme d’ailleurs Eva des Charmes dans la suivante et Eladora de Forgan dans la première, toutes favorites ! Bon, espérons qu’il retrouvera la forme dimanche prochain pour la course de Bold Eagle...

100.000 à Tokyo !

C’est le nombre de spectateurs présents dimanche matin pour une réunion de gala. Les turfistes japonais sont des fans et on ne court là-bas que le weekend. À Vincennes, il n’y avait que 5.400 spectateurs dimanche ! La recette a également été exceptionnelle au Japon où Christophe Lemaire va remporter une nouvelle cravache d’Or.