Retrouvez les coulisses de Bernard Glass du mercredi 26 décembre 2018.



Pas de JMB dans le quinté

Sa jument qui était la favorite désignée Calaska de Guez, est non partante. C’était le 14, ils ne sont donc plus que 13 au départ à Vincennes (voir notre pronostic). À noter que je dépends du Pmu pour connaître à temps les non partants et que si je ne suis pas averti, je ne peux les signaler hélas. Donc je décline toute responsabilité...

15 pour l’instant au départ du Grand Prix de Bourgogne dimanche

La 3e des B préparatoires à l’Amérique. Le 1er forfait a eu lieu ce mercredi. Ce seront les retrouvailles entre Readly Express et Bold Eagle sur 2100m avec autostart mais dans Paris Turf, l’entraineur de Readly affirme que l’objectif reste la Belle et il est discret sur ses intentions de dimanche hélas. Bird Parker, Belina josselyn (toujours déferrée des postérieurs seulement), Billie de Montfort et Briac Dark sont également de la partie. La liste définitive sera connue ce jeudi et on espère qu’ils resteront en nombre pour faire le quinté, ce qui nous changera des trois ans en plat (voir édito).

Nicolas Bazire va apprendre

Il drive peu à Vincennes où son père se garde les bons chevaux et malheureusement son cadeau de Noël a été décevant mardi car il n’a pu terminer que 4ème dans une épreuve tactique enlevée par Franck Nivard. En courant plus souvent, il prendra ses marques. Sa jument Freyja du Pont est à reprendre en confiance.

Nivard plus présent

C’est fait. Il a officialisé ce mercredi son partenariat avec Edith Goetz. Elle devient son agent tout en conservant Johann Lebourgeois. Il devrait donc monter et driver plus en 2019 que cette année.

Claude Piersanti demain

Je vous retrouverais ce weekend et dès vendredi soir pour le quinté de samedi...