Retrouvez les coulisses de Bernard Glass du samedi 29 décembre 2018.



Attention à l’horaire ce dimanche...

Le quinté dans le superbe Prix de Bourgogne en sixième course partira à 16h05. L’arrivé sur RTL dès le poteau franchi comme ce samedi...

Océane Briand couronnée...

La cavalière a remporté nettement le prix Yvonnick Bodin, le Cornulier des apprentis avec un pensionnaire de Franck Anne, Beau de Grimoult qui faisait partie des favoris. Ils ont devancé Accord Marjacq et l’outsider Volcan de Bellande.



Le jeune femme a monté une course en confiance et son assiduité dans les pelotons est ainsi récompensée. La fille de Yannick-Alain Briand a débuté il y a 3 ans. Elle a 19 ans, approche des 40 gagnants et est à la lutte pour la troisième place du challenge des meilleurs apprentis avec Romain Marty, tous deux devancés par Arthur Rebèche et Alexandre Angot.

Des chutes dans le quinté !

Celles de Nicolas Roussel avec Akayama et de Denis Couvreux avec Caprice du Lupin. Elles n’ont pas eu d’incidence sur l’arrivée mais le dernier driver se plaignant de sa jambe... Grosse déception dans la course avec Coktail Fortuna parti favori. Après avoir mené, il a totalement cédé dans la ligne d’arrivée alors qu’avant l’épreuve Gaby Gélormini répétait qu’il était imbattable ! Be Bop Haufor distancé également, seul JMB a justifié son rang en terminant second de Tessy d’Été dont on pouvait craindre le manque de compétition mais qui s’est imposée nettement. Chica de Joudes toujours bien placée m’a fait mal. Il m’en manque toujours un ou une en ce moment... Vivement 2019...

Christophe Lemaire roi du Japon...

Il a remporté sa deuxième Cravache d’Or en battant le record de victoires de Yutaka Také de surcroît. Ses chevaux ont gagné 36 millions d’euros cette année, et lui pas loin de 10% de cette somme. Une belle année donc !

Beau quinté mais réunion un peu décevante à Vincennes ce dimanche...

Il y manque une autre course d’importance mais bon, il y a des partants, c'est déjà cela. Ma meilleure chance : Epi Turgot, le 301 !