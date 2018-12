+

Retrouvez les coulisses de Bernard Glass du dimanche 30 décembre 2018.



La mauvaise journée de Denis Couvreux samedi

Le driver de l’écurie Marmion a chuté dans le quinté de Vincennes et a dû être évacué vers un hôpital pour y être opéré d’un bras. Il avait été obligé de ralentir sèchement son trotteur Caprice du Lupin derrière Coktail Fortuna sur ses fins et les deux se sont retrouvés à terre. Auparavant, il avait occasionné un faux départ sanctionné de 900 euros et de deux jours de mise à pied, mais l’enquête sur l’accident lui a valu encore sept jours supplémentaires à l’arrêt ! Donc neuf jours en tout et un séjour à l’hôpital.



De son coté, Nicolas Roussel tombé dans la même épreuve a eu un hématome à la hanche. Quant à Gabriele Gélormini, il n'a pu expliquer pourquoi son cheval s’est retrouvé sans ressources dans la ligne d’arrivée...

Mes meilleurs vœux pour cette année 2019...

La santé, pas de problèmes particuliers, et des gagnants. Je vais m’appliquer autant que possible pour cela, c’est ma résolution. Merci de votre fidélité...

Verbeeck loin de la piste aux étoiles...

Il drivait le pauvre à Kuurne en Belgique ce dimanche dans des courses dotées de 5.000 euros aux gagnants.Très loin donc des prix offerts à Vincennes où il continue d’être persona non grata en raison de son conflit avec le fisc français.

Des nouveautés sur Équidia l’an prochain

Son application sur les mobiles va permettre gratuitement d’écouter les émissions quand le son n’est pas mis dans les points de vente, un nouveau bandeau va apparaître pour donner plus d’infos sur les épreuves, et chaque soir un nouveau rendez-vous sera créé pour revenir sur les courses les plus intéressantes de la journée...