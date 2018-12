+

Retrouvez les coulisses de Bernard Glass du lundi 31 décembre 2018.



Un trio de choc dimanche prochain à Vincennes

Briac Dark y débutera au monté dans le prix du Calvados, la dernière préparatoire au Prix de Cornulier. Monté par Matthieu Abrivard, il défiera les champions de la spécialité : Bilibili associé à Alexandre Abrivard et Traders qui sera sous la coupe soit de Yohann Lebourgeois s’il est rétabli, soit sans doute avec Éric Raffin. Un beau match...

Milord Thomas sera bien au départ à Pau

Le champion de Dominique Bressou est engagé dans la 4ème course mercredi, le prix Bernard de Dufau, un Steeple de 4600 mètres. Il va donc débuter sur la pister avec un poids de 72 kg et contre 8 adversaires dont le bon Nicolle Shakapon.

Un beau mariage

Treve va aller à Sea The Stars et le poulain ou la pouliche qui naîtra sera donc le bébé de 2 gagnants de l’Arc de Triomphe ! Un papier qui vaut cher.

8.000 à Vincennes dimanche

Un belle affluence donc en cette fin d’année mais, comme je l’ai dit hier, des enjeux hélas en baisse dans le Bourgogne, malgré une belle affiche...

100, et 101 pour Adrien Lamy

Qui dans le quinté a remporté son 100ème succès de l’année et qui plus est pour son père et avec le brave Aldo D’Argentré. Il a enchaîné dans la suivante. Déception en revanche dans le quinté avec Belle Copine qui a eu le bon parcours mais est restée en suspension.

Et puis bien sûr mes meilleurs vœux pour 2019

En réponse aux vôtres mais pas que... Je vous souhaite santé, bonheur, prospérité et quelques gagnants. Merci encore de votre fidélité.