Retrouvez les coulisses de Bernard Glass du vendredi 4 janvier 2019.



Les Bazire en rade ?

L’écurie de JMB déçoit en ce début d’année et je ne sais pas s’il y a une explication ou un enchainement de mauvaises circonstances. Dreambreaker a été disqualifié mardi, et ce jeudi Valokoja Hindo grand favori du quinté n’a pu faire mieux que 4e alors que Freyja du Pont a elle aussi été disqualifiée. Tous étaient favoris. Espérons que ce n’est que passager .

Lebourgeois sera là, Traders aussi...

Le jockey driver se remet plus vite que prévu de son accident du Mans et il est donc annoncé partant dans les engagements de dimanche prochain à Vincennes et notamment donc sur Traders qui sera bien au départ du Prix du Calvados, la dernière préparatoire au Prix de Cornulier. Ce sera une belle course avec également Bilibili et Briac Dark débutant au monté !

Des quintés pièges à venir

On ne peut pas dire que les deux épreuves de vendredi et samedi soient excitantes avec des concurrents de petite qualité et méconnus d’une part, ou d’autres qui se tiennent tous de trop près. J’ai peur qu’il n’y ait pas de recyclage pour dimanche parmi les plus fidèles des turfistes. En cette période de doute, c’est dommage...

Le retour de Christian Demuro

Le jockey italien reprend ce vendredi à Deauville et il sera en piste particulièrement avec Goderville dans le quinté pour le compte de son propriétaire Gérard Augustin Normand. Il va retrouver Stéphane Pasquier et Maxime Guyon déjà très en forme.