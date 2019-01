+

Le 15 non partante dans le quinté de dimanche

Ursa Caf reste au chaud . Le numérotage ne change pas et continue d’aller à 16 pour ce Prix Le Parisien.

Le quinté dans le désordre samedi

Merci de vos commentaires. Evidemment c’était un bug pour le cheval de JMB. Je suis content d’Arrival de Ginai , 3e à 40/1. Je sentais bien qu’elle méritait mieux que sa cote.

On connait les 3 pilotes de JMB pour l’Amérique

Il sera sur Bélina Josselyn, Franck Ouvrie sur Davidson du Pont, et donc Alexandre Ab rivard sur Looking Superb qu’il va se mettre en main ce dimanche. En conséquence, c’est Gaby Gélormini qui hérite de la drive d’Uza Josselyn.

La clôture du meeting d’obstacles à Cagnes-sur-Mer

C’est en réunion 4 ce dimanche avec, pour les 4 ans et leurs aînés chacun, les Grandes Courses de haies et de Steeple. Mes préférés : Fou du Brésil, Arenui, Normandy Invasion et Le Mans pour un rachat.

Une belle réussite

Julien Grumetz vient de débuter sa carrière d’entraîneur et il a remporté 2 épreuves ce samedi dans le seconde et la 3e le quinté, avec As de Godisson. Il a l’intelligence de confier ses trotteurs à des pilotes contrairement à d’autres qui malgré leurs imperfections continuent de vouloir les driver, en vain.

Lebourgeois puissance 4

Pour son retour à Vincennes après sa chute d’il y a 3 semaines, il sera donc en piste à 4 reprises avec Feeling Cash, Coach Franbleu, Traders et dans la dernière First Nation. Espérons que cela se passera bien pour lui.

2 succès pour Soumillon

Qui commence son année à Dubai. Il a remporté ses 2 courses avec la casaque Godolphin.