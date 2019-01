Anna Mix va aller à Ready Cash, Plus que 15 dans le Prix de Belgique

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 9 janvier 2019.

Arrivée mouvementée dans le quinté de mercredi

Il y a eu deux chutes à Cagnes-sur-Mer dans le dernier tournant du Prix de la Côte-d'Or, celles de Duke Of Carless et de Beautiful Elde, et par ricochet la mise au galop de Visitor (la dernière minute). Nicolas Mortagne en avait après Sven Stefano, le driver de Visitor, responsable selon lui de l’accident et il était d’autant plus remonté que son trotteur souffrait semble-t-il d’une boiterie et qu’il pensait à cet instant de la course faire l’arrivée.



Ensuite, Diga de Cahot, qui l’avait emporté, a été rétrogradé à la 2ème place pour avoir gêné son principal adversaire aux abords du poteau. C’est donc finalement Beguin d’Ali qui l’a emporté alors que deux outsiders, dont le 5ème à 200/1, ont complété l’arrivée. Un ou deux joueurs ont trouvé l’ordre du quinté et il n’y a à dire que c’était leur jour.

Anna Mix va aller à Ready Cash

Évidemment. Une union royale de nouveau, si ce n’est qu’il s’agit de deux caractériels. Espérons que leur progéniture hériteront du bon et pas du mauvais.

Le 2 non partant dans le quinté de jeudi

Toujours à Cagnes-sur-Mer, dans le Prix de la Côte d'Azur. C’est l’un des favoris de la course, Coktail Fortuna. Le numérotage continue d’aller à 17 mais sans lui. À noter que ce n’est pas la première fois que le Suédois Robert Bergh fait forfait dans un quinté, et c’est agaçant.

La nouvelle formule du quinté débute jeudi

Plus que 15 dans le Belgique

Il y a eu quatre forfaits mercredi et c’est jeudi que la liste définitive sera connue. Ils sont encore 15 mais 4 trotteurs n’ont pas de pilotes déclarés. Espérons que ce sera tout de même le quinté.