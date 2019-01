Le Grand Prix de Belgique sera bien le quinté, Soumillon de retour en piste à Chantilly

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 11 janvier 2019.

Le Grand Prix de Belgique sera bien le quinté dimanche

Avec 14 partants, en 5ème course à Vincennes vers 15h50 et avec la première tirelire de 500.000 euros du nouveau Quinté +. Belina Josselyn, déferrée, devrait en être la favorite avec les ferrés Readly Express et Bird Parker (le tenant du titre).



À suivre également Davidson du Pont, toujours ferré également, et Cash Gamble, confié à Franck Nivard. Les trois premiers seront encore qualifiés pour le Grand Prix d'Amérique prévu le dimanche 27 janvier. À noter que, curieusement, JMB n’a jamais remporté ce Grand Prix de Belgique.

Les lauréats de 2018 fêtés dimanche

Ce sera donc une riche journée avec une grosse animation du PMU autour du nouveau Quinté, une bataille de turfistes et de journalistes associés (dont votre serviteur et Claude Piersanti) sur les six premières épreuves du jour, dont les meilleurs remettront les prix aux vainqueurs, et donc JMB et Yoann Lebourgeois honorés.



Le second le sera vers 15h et le 1er pour, son 20ème Sulky d’Or, vers 16h25. Ils recevront leur trophée sur le nouveau podium installé tout à côté des turfistes, lesquels pourront également vivre les épreuves dans des bus suiveurs et participer en fin de journée à une course de road cars. De belles initiatives.

Trois groupes de trot intéressants à suivre ce samedi

À Vincennes toujours, avec notamment les bons Bazire Cleangame et Blé du Gers dans la 4ème course, le Prix du Forez, Enino du Pommereux dont c’est le retour en piste contre Erminig d’Oliverie dans la 5ème, le Prix de Croix, et les jeunes Gotland et Gatsby Perrine dans la 2ème, le Prix Maurice de Gheest.



Le quinté, le Prix de Joinville, est homogène et pourrait permettre à Franck Ouvrie de remporter un second événement consécutif après The Bucket List vendredi.

Soumillon de retour en piste à Chantilly en réunion 3

C’est sa reprise en France en 2019 après ses courses à Meydan. Il montera samedi dans les 5ème, 6ème, 8ème et 9ème courses avec de bonnes chances à chaque fois.