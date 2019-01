Les "gilets jaunes" à Chantilly

+

Réagir

Plusieurs dizaines d’entre eux se sont rendus sur l’hippodrome de Chantilly en début de réunion et les forces de l'ordre sont intervenues un peu plus tard pour les faire partir dans l’ensemble sans trop de heurts.



Les compétitions ont commencé avec 3 heures de retard et seulement 4 courses sur les 9 prévues ont eu lieu en raison de la tombée du jour. Les 5 autres se disputeront ce dimanche matin.

Un Belgique surprenant ?

C’est toujours une course délicate donc attention, le départ a lieu vers 15h50 en cinquième épreuve avec 14 champions au même poteau. Elle a lieu à 15 jours de l’Amérique et donc sans quelques ténors comme Bold Eagle, Propulsion et Briac Dark et avec des favoris chaussés afin de se présenter dans les meilleures conditions pour la Belle.



L’an passé il y avait eu des surprises car le parcours fait la différence dans ce cas. Deux concurrents vont rouler à fond car ils doivent terminer dans les 3 premiers pour participer au Prix d’Amérique : Cash Gamble et dans une moindre mesure Carat Williams qui est à 95% qualifié aux gains.



Parmi les autres, Belina Josselyn sera la favorite car la seule à courir nus pieds et ce pour la 1ère fois de l’hiver. JMB prend donc encore le contre-courant de ses adversaires et il doit estimer que sa jument qu’il drivera le Jour J a encore besoin d’une vraie course. Donc une base et des incertitudes dans ce quinté trouvable dans le désordre mais dans l’ordre ?



Gotland assure

Il reste invaincu chez les 3 ans après 6 tentatives et il s’est de nouveau imposé sûrement samedi devant Général du Parc.

Une surprise et des confirmations

La surprise c’est la présence du 11 dans le quinté, Diavolo à 90/1. Il a pris la seconde place d’une course ou quelques bons favoris ont encore déçu. Cela n’aide pas au recyclage.



Les confirmations sont les 2 champions de JMB qui ont pris sans coup férir les 2 premières places du Prix du Forez. Cleangame s’est imposé avec le patron devant Blé du Gers. 3e, Cobra Bleu a bien terminé.