Chiffres, initiatives, "gilets jaunes" : retour sur le Grand Prix de Belgique 2019

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 14 janvier 2019.

Dimanche à Vincennes : des bons et des moins bons chiffres

Près de 9.000 personnes étaient présentes sur le champ de courses, ce qui est très bien, et les enjeux ont augmenté sur le champ de 3%, un nouveau succès pour la communication du Trot.



Pour ce qui est des mises au PMU, il y a du bon et du moins bon. On a parié sur le nouveau quinté, dans le Grand Prix de Belgique, 6, 8 millions d’euros. C’est pour l’instant la meilleure recette de l’hiver. En revanche, elle est inférieure de 1 million à celle de l’an passé, qui était de 7,7.



Les dirigeants hippiques ont souligné à propos de ces chiffres que l’an passé il y avait eu une tirelire de 10 millions d’euros (contre 500.000 euros cette fois) et que Bold Eagle était sur la piste. Le bon témoin sera donc le Grand Prix d'Amérique, dimanche 27 janvier, et on saura si le quinté va vite ou non se relancer. Le directeur général du PMU, Cyril Linette, a laissé entendre dimanche que cela prendrait du temps.

De belles initiatives

L’hommage à Jean-Michel Bazire a donc été sympathique, dimanche à Vincennes, et le driver portait un casque sur lequel était signalé le chiffre 20. La "battle des turfistes", si elle doit encore être un peu améliorée, a de son côté été très suivie par le public présent. Ce sont nos confrères de Canal Turf qui se sont imposé sur le tapis vert.

Quelques "gilets jaunes"

Ils n’étaient qu'une dizaine mais ont profité du quinté pour se montrer avant de rejoindre les tribunes sans problèmes. Maintenant, les dirigeants du Trot sont sur leur garde pour le Grand Prix d’Amérique, très suivi en France et à l’étranger.

Quinté de lundi : encore un intrus

À Vincennes dans le Prix de Brionne. C’est agaçant car répétitif et il s’agit cette fois du 2ème cheval de Robert Bergh, celui qui n’était pas joué alors que le 1er était parmi les favoris. Le recyclage va encore en prendre un coup.

Quinté de Mardi : 2 non partants

À Pau dans le Prix Auguste de Castelbajac. Il s'agit du 3 et du 18. Le numérotage va donc jusqu’à 17 puisque le 18 était le dernier numéro.

Une bonne maman

Sanawa a d’abord été il y a quelques années une petite championne sur les pistes, notamment à Enghien où elle a enchaîné les succès durant un été. Au haras, elle s’annonce remarquable puisque mère de l’invaincu Gotland, le meilleur 3 ans actuel, et de Fubria, qui a remporté dimanche à Vincennes un 4ème succès, dans le Prix de Riberac.