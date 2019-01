+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 14 janvier 2019.

Prix de Cornulier : encore 19 engagés

Ce sera l'événement dimanche 20 janvier à Vincennes, une semaine avant le Grand Prix d'Amérique. Parmi les 19 engagés figurent Traders et Bilibili, les deux favoris, et de bonnes chances avec Briac Dark et Carabinieri, deux néophytes doués, mais aussi Dexter Fromentro (Pierre Levesque) et Elladora de Forgan. Ce devrait être le quinté.

Fête latino

En ce dimanche 20 janvier à Vincennes, avec de nouvelles animations dédiées et un espace restauration inédit. On y reviendra.

Tiercé désordre en 4

Pas très payé, je trouve, ce mardi 15 janvier à Pau, mais les 4ème et 5ème étaient peu trouvables pour le quinté. Celui de mercredi 16 janvier à Cagnes-sur-Mer s’annonce encore compliqué hélas (voir mon pronostic).

Une place se libère pour le Grand Prix d'Amérique

Timone EK, le trotteur italien, est trop juste au niveau de sa forme. Il ne sera pas de la partie, contrairement à Propulsion, qui a parait-il fait un bon travail récemment.

Le mea culpa de JMB

Il s’est confié à mon confrère de Paris Turf Jean-François Meyer et reconnait avoir fait une erreur en forçant le passage à mi-ligne droite dans le Grand Prix de Belgique. Il le regrette pour les turfistes. On peut lui accorder ce crédit malgré ce que certains pensent de lui. Il se satisfait en revanche de la condition de sa jument, Belina Josselyn. Quant à Davidson du Pont, il va monter sur ce qu’il vient de montrer pour le jour J, a-t-il ajouté.