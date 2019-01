+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 15 janvier 2019.

Et c’est parti pour les surprises du plat !

Le 1er quinté de l’année dans la spécialité avait tout d’un piège et il l’a été encore plus qu’attendu avec des 2,3,et 4èmes à 50, 70, et 30/1.



Les arrivées de plat sont pour moi beaucoup plus difficiles à trouver avec des favoris qui souvent déçoivent et donc il faut de la chance plus que de la perspicacité pour trouver la bonne combinaison.



Un joueur y est arrivé et nouveau quinté oblige, il a touché 640.000 euros. Le désordre a rapporté près de 10.000 euros, il n’y a pas eu de lauréat dans l’ordre du quarté et le tiercé bien payé a donné 8600 dans l’ordre et 1400 dans le désordre.



Deux constats néanmoins : j’ai peur qu’il y ait beaucoup de spots parmi les gagnants ou de numéros fétiches et évidemment cette mauvaise série des arrivées depuis le lancement du nouveau quinté n’aide pas au recyclage. Le montant des enjeux étant hélas en baisse à chaque fois sauf lors du lancement jeudi dernier.

Plus que 16 dans le Cornulier dimanche

Trois concurrents ont déserté la course dont Carabinieri. Deux autres sont encore incertains Il devrait donc y avoir entre 14 et 15 participants pour ce quinté au monté avec 2 favoris et 1 bon outsider. Franck Nivard n’y est toujours pas engagé mais il pourrait être associé au Guarato Vivid Wise As justement l’un des deux concurrents dont la participation n’est pas encore établie.

Et 19 dans le Prix d’Amérique

À 10 jours de la Belle. Ce n’est pas de trop je trouve.

La folle chevauchée de Marie Darbord

Le Parisien de ce mercredi relate la passion de cette apprentie de 19 ans qui disputait hier une course à Agen au trot (7ème) et qui devait par la suite prendre part à l’avant dernière épreuve de la semi nocturne de Marseille à 19H30 , soit 520 kms à parcourir en 6 heures. Espérons qu’elle n’aura pas fait ce trajet pour rien.