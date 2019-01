Grand Prix d'Amérique 2019 : c’est oui pour Propulsion

1

Commentaires

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 21 janvier 2019.

Quatre pour Nivard

Absent du Prix de Cornulier, Franck Nivard a tout de même passé une bonne journée dominicale à Vincennes en remportant quatre des dix courses du jour et en étant d’ailleurs malheureux dans une autre avec Doberman. Il a gagné la 5ème et les trois dernières épreuves, dont l’ultime pour son entrainement avec une pouliche que je vous indiquais : Gracieuse Light. Il est donc en forme à six jours de ses retrouvailles avec Bold Eagle dans le Grand Prix d'Amérique.

Bons chiffres à Vincennes pour cette journée de gala

La fréquentation, grâce à une nouvelle journée à thème, a augmenté de près de 30% sur l’an passé et les enjeux au PMU sur la course ont repris de la vigueur avec une hausse de 3% sur 2018. Bravo à la communication du Trot.

Les explications de Thierry Duvaldestin

L’entraîneur de Briac Dark pense que ses bons débuts au monté l’ont été à la surprise mais que son champion est incontestablement moins bon dans cette discipline qu’à l’attelé, où il est hélas en position d’attente pour le Grand Prix d’Amérique car il n’a pas les gains suffisants pour y aller d’office.

Grand Prix d'Amérique : c’est oui pour Propulsion

Le champion suédois de Daniel Reden a fait un dernier travail convaincant ce lundi matin après ses ennuis de santé. L’entraîneur a aussi annoncé sa participation à la grande course dont il a terminé 3ème l’an passé. Il n’a plus couru à Vincennes depuis sa 3ème place, également, dans le Prix de France, et il sera donc de nouveau un des favoris dimanche 27 janvier.