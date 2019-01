Grand Prix d'Amérique 2019 : Bazire sort le grand jeu ce week-end, Guarato aussi

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 22 janvier 2019.

Les trotteurs ne sont pas frileux

Malgré la neige et le froid, ils ont assuré le spectacle mardi à Vincennes en réunion 2 avec finalement peu de non partants. Bravo à eux car après ils doivent reprendre la route pour revenir à l’écurie. En revanche, pas de problème à Cagnes-sur-Mer, où la piste était bonne.

Bazire sort le grand jeu ce week-end, Guarato aussi

En plus du Grand Prix d’Amérique, dimanche, JMB sera représenté samedi par Cleangame dans le Prix du Luxembourg, avec également Abydos du Vivier, et dimanche avec Dorgos de Guez et Super Fez dans le Prix Jean-René Gougeon.



Comme prévu, il est à pied jeudi et vendredi (pour un internaute !) et sera remplacé par Éric Raffin et son fils Nicolas notamment.



Sébastien Guarato aura, lui, 12 partants dans la seule journée de dimanche, dont 5 dans le Grand Prix d’Amérique.

Didier Prodhomme et sa fille Pauline en forme à Cagnes

Ils y ont remporté le quinté de mardi, dans lequel Gourel a été déclaré non partant après d’autres victoires sur place. Ils rattrapent le temps perdu en automne, quand cela n’allait pas trop.

Zeturf fait de la résistance

Le 2ème site de paris sur le net, dirigé par Emmanuel De Rohan-Chabot, ne suit pas les diminutions de paris décidées par le PMU. Il conserve le pari ordre pour les trois premiers sur des courses de 8 à 11 partants, et le même pari ordre pour le couplé dans les courses également de 8 à 11, alors que le PMU ne va que jusqu’à 8. Il propose également sur le net davantage de courses provinciales sur lesquelles il est possible de parier.