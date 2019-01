Grand Prix d'Amérique 2019 : le nombre de candidats descend à 21

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 23 janvier 2019.

Grand Prix d'Amérique 2019 : encore 21 candidats

Trois concurrents vont donc être écartés demain jeudi, jour de l'annonce de la liste officielle avec 18 partants. Sans surprise, ce devrait être les moins riches qui ne se sont pas qualifiés par les préparatoires, à savoir les étrangers Hard Times, Tony Gio et Cash Gamble. Ce Grand Prix d'Amérique 2019 s'annonce plus ouvert qu’il n’y parait selon moi. Il faudra choisir entre quatre concurrents pour la victoire.

Bold Eagle se marie bien

Avec la bonne Levesque Tirade, il a produit une pouliche nommée Gelinotte de Bry dont on va reparler. Elle a remporté ce mercredi sa course de débuts à Cagnes-sur-Mer dans un superbe style. Entraînée par Romain Derieux, elle est la propriété de la famille De Sousa.

L’intrus du jour dans le quinté

C’est le plus coté qui a failli remporter la course à Cagnes-sur-Mer, Voeland, un trotteur belge de 10 ans. Il était à 40/1. C’est le favori Viking d’Hermès qui s’est imposé grâce à la maestria de David Békaert, qui connait la piste par cœur. Balfour était non partant (voir mon édito).

Le galop pense à l’après Maisons-Laffitte

Pour ses dirigeants, la fermeture du champ de courses fin 2019 est pliée, même si le maire de la ville, Jacques Myard, veut tout faire pour conserver son hippodrome. Ils planchent donc sur le transfert de la vingtaine d’épreuves en 2020 sur d’autres lieux.

Les problèmes techniques des concours sont résolus

Avec réactivité, les responsables du site "On refait les courses", m’indiquent avoir rectifié tous les problèmes des concours, notamment les calculs de points. On continue donc vaillamment. Merci à vous pour votre patience.

Yoann Lebourgeois à suivre

Il me semble être le bon pro de la réunion de ce jeudi à Vincennes, où il y a beaucoup de partants.