Les infos de ce dimanche 27 janvier à Vincennes

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 26 janvier 2019.

Ready Cash for Ever

Le crack aura 16 rejetons en piste ce dimanche à Vincennes et 8 d’entre eux seront favoris de leurs courses dont les 3 de l’Amérique. Impressionnant !

Les infos de ce dimanche à Vincennes

La réunion est protégée. Il n’y en a pas d’autres et donc seules 10 courses sont au programme du jour mais de belles épreuves avec également en vedette les meilleurs 4 ans (dont Face Time Bourbon déferré), des champions sous la selle et d’autres dans une belle course de vitesse, le pick 5 avec un duel selon moi entre Dorgos de Guez et Cash And Go.



Justement Pierre Pilarski pourrait passer une bonne journée. Il est copropriétaire de Bold, Face Time et Cash and Go !



JMB a 3 partants dans l’Amérique qui sont tous les 3 dans mon prono et Sébastien Guarato 5 dont 2 dans le prono. Hélas, on ne peut pas tous les mettre.



Départ de la course vers 16H05 en 5ème épreuve et l’arrivée en instantané au passage du poteau sur RTL. Bold et Readly détiennent le record de vitesse.





Franckie espère une 6ème victoire ? Il en a déjà 5 dans la course, ce qui en fait le driver le plus capé au départ. S’il l’emporte avec Bold, il ne sera plus qu’à 2 succès de Jean René Gougeon qui a remporté 8 fois la Course.



Le gagnant empochera 400 000 euros des 900 000 euros de l’allocation de l’épreuve. C’était 1 million l’an passé mais en période d’économies.





Le Pmu lui offre une tirelire de 2 millions d’euros que sont certains de se partager ceux qui auront les 5 premiers dans l’ordre. C’est la course où l'on parie le plus dans l’année, le record est de 30 millions d’euros dans la journée dont 22 sur l’épreuve avec plus de 2,5 millions de transactions en quelques heures.

Les Peoples dans la course

Sont attendus Thierry Lhermitte, Audrey Fleurot, Michel Boujenah, Marina Carrere d’Encausse, Arié Elmaleh, Elsa Zilberstein ou encore Alex Lutz sans oublier 3 ministres dont celui de l’Agriculture et des ambassadeurs.

La bonne action

Le montant des entrées et les bénéfices de la vente des T-shirts collectors seront reversés à l’association SOS Autisme qui vient en aide aux enfants victimes de cette maladie et à leurs ainés. Les chiffres sont terribles : en France, il se dit qu’un enfant sur 100 nait autiste et il y aurait 600 000 personnes touchées actuellement par la maladie.

Les spectacles

Au programme : dès 12h30, un spectacle équestre de Mario Luraschi, puis à 13h la présentation des drivers en Harley Davidson, ensuite un carrousel de la Garde Républicaine puis le défilé d’Avant Course !

Devinette

Qui mesure 1m 62 et pèse 510 kgs ? Pas moi mais Bold Eagle !

L’Arc de Triomphe meilleure épreuve de galop en 2018

C’est la 3ème fois que le championnat des galopeurs est ainsi plébiscité par des autorités internationales et le sponsor de luxe Longines. Il le doit notamment aux valeurs des deux premiers Enable et Sea Of Class.

L’hippodrome de Borély en danger

Le maire de Marseille a annoncé son intention de ne pas reconduire en 2022 le bail qui court depuis plus de 100 ans. Les dirigeants locaux sont décidés à se battre...

Les favoris à l’honneur dans le Prix du Luxembourg

Bazire l’a emporté devant Nivard et Derieux. Je vous ai indiqué le tiercé ordre en 3, de même que le quarté ordre en 4 et le quinté ordre en 7. Donc JMB est peut être bien parti pour remporter les 2 quintés du weekend ?