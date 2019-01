+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 28 janvier 2019.

Grand Prix d'Amérique 2019 : de bons chiffres, mais...

36.000 spectateurs ont assisté à la course dimanche, dans une bonne ambiance et avec du courage pour certains en raison des intempéries. C’est un petit peu moins que l’an passé et cela s’est donc traduit par une perte des enjeux sur le champ.



Au PMU, on a joué 29,7 millions d'euros sur la réunion contre 30,6 en 2018. Une tendance générale, malheureusement, depuis plusieurs mois. À noter une seule embellie : les paris sur le web ont augmenté mais ils ne représentent que 10%, en gros, des mises.

Un bel élevage

La victoire de Belina Josselyn met en vedette la famille Bernard, qui depuis de nombreuses années élève les Josselyn. Le fils, Pascal, a brillamment repris l’œuvre de son père Yvan et leur entreprise compte maintenant plus de 400 victoires dont 6 au plus haut niveau du trot puisque Belina a aussi remporté le Prix de France.



Uza Josselyn est également une de leurs belles satisfactions de ces derniers mois, et comme la lauréate de l’Amérique c’est une fille de Love You, l’étalon préféré de l’écurie qui a maintenant 20 ans.

La consécration pour Alexandre Abrivard

À 25 ans, il réalise un exceptionnel hiver avec une victoire dans le Prix de Cornulier et la 2ème dans le Grand Prix d'Amérique, 10 ans seulement après ses débuts en compétition. C’est un jeune homme pressé mais surtout doué.

Décès de Roland Jaffrelot

Il nous a quitté dimanche à Paris à l’âge de 69 ans après une belle carrière dans le sud-est.

Rectification que des esprits mauvais auraient mis en lumière

Dorgos de Guez ne pourra pas disputer le Prix de France parce qu’il est hongre (erreur de ma part mais rectifiée aussitôt). En revanche, un avenir semblable à Aubrion du Gers lui est promis s’il reste dans cette forme.

De belles initiatives

Avant et après la course, les dirigeants du Trot ont organisé deux conférences de presse auxquelles se sont pliés les entraîneurs et drivers des favoris sans problème. C’est bien. Bravo.