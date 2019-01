Grand Prix d'Amérique 2019 : encore des précisions sur l’avenir des champions

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 29 janvier 2019.

Encore des précisions sur l’avenir des champions

Ceux du Grand Prix d'Amérique 2019, bien sûr. Propulsion, reparti en Suède, ne reviendra plus à Vincennes cet hiver. Son entourage, déçu par sa 5ème place, a décidé de la garder pour les bonnes épreuves de son pays.



Uza Josselyn ,7ème dimanche va disputer le Prix de France, comme Belina Josselyn (1ère) et Davidson du Pont (4ème). Ces deux derniers disputeront également le Prix de Paris avec Looking Superb (2ème). Ils retrouveront Briac Dark, préparé pour cette épreuve.



Autour de Readly Express (3ème), c'est toujours l’incertitude. Le Prix de France tient la corde, bien sûr, mais son entourage ne l’a pas encore confirmé.

Des fers à cheval pour les dirigeants hippiques

L’Union des journalistes hippiques adressait ses vœux lundi soir dans les locaux de la Garde républicaine à Paris. Stéphan Flourent, son président, a souhaité plus de facilités pour les journalistes dans leurs fonctions et a offert aux présidents du Trot, du PMU et au directeur du PMU des fers à cheval qui devraient les aider dans ces temps difficiles.

Belina Josselyn en piste l’an prochain

Si tout va bien, elle fera la saison 2020. C’est ce que laisse entendre JMB dans des propos accordés à Paris Turf.

Promotion pour l’excellent Guillaume Maupas

Le directeur technique du Trot devient également l’un des responsables de l’Union européenne du Trot, dont la nouvelle présidente est une Suédoise. Il remplace à ce poste son prédécesseur à Vincennes, Jacques Chartier. Il va donc devoir voyager encore un peu plus en Europe, notamment en Scandinavie.