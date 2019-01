Arnaud de Courcelles nouveau directeur d’Equidia, Emeline Desmigneux sur un nuage

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 30 janvier 2019.

Arnaud de Courcelles nouveau directeur d’Equidia

Il remplace Laurent Elchinger, parti à RMC, et prendra ses fonctions dans une dizaine de jours. Journaliste, il est passé par Canal+ et par L'Équipe, dont il était le responsable de la chaîne télé jusqu’à l’an passé. Un même cursus donc que Cyrille Linette et les deux hommes vont donc travailler ensemble pour augmenter les recettes du PMU en développant l’antenne hippique et les services digitaux en vogue.

Deux renforts de choix pour Franck Nivard

Pour le réconforter de sa mésaventure dans le Grand Prix d’Amérique, deux des tops de la récente vente d’Arqana viennent d’arriver dans son écurie, car il est aussi un bon entraîneur. Il y a notamment la pouliche vendue la plus cher, Greenpace, une bonne 3 ans qui devrait courir le week-end prochain le Prix Roquepine à Vincennes.

Le gala du Trot le samedi 9 février

Ce sera à la veille du Prix de France. Les vainqueurs de 2018 seront honorés, de même que JMB pour son 20ème Sulky d’Or. C’est une nouvelle direction qui a repris le syndicat des entraîneurs puisque Christian Bazire, son emblématique président, ne se représentait pas.

Emeline Desmigneux sur un nuage

Je vous ai déjà parlé de cette jeune cavalière de 21 ans qui multiplie les succès. Elle est largement en tête du challenge des apprentis et a une belle occasion de remporter une nouvelle course ce jeudi 31 janvier dans la 8ème épreuve de Vincennes, le Prix de Calais, avec Déesse Carisaie. À ne pas négliger.

Tiercé en 5 à Cagnes-sur-Mer mercredi 30 janvier

Avec un mea culpa car j’aurais dû mettre la 4ème (j’avais hésité), Venerable, dans ce Prix Rauba Capeu. Mon favori, Momour, a terminé 6ème et la dernière minute, Max La Fripouille, a été pris de vitesse (8ème). À reprendre absolument.