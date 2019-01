Prix de la Marne : Blé du Gers contre Cash Gamble dimanche 3 février

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 31 janvier 2019.

Blé du Gers contre Cash Gamble dimanche

Les deux bons trotteurs se retrouveront à la lutte dans le Prix de la Marne à Vincennes, l’autre belle épreuve de la journée au monté avec le Prix de l’Île-de-France. J’attendais Cash Gamble dans le Prix de France. Bon, son entourage va trouver à qui parler avec un des meilleurs hongres de JMB.

Le Trot solidaire des journalistes disparus

Une nouvelle fois, ils seront remis à l’honneur jeudi prochain et chacune des épreuves de l’après-midi portera le nom de mes amis et aînés trop tôt disparus, comme évidemment Maurice et Jérôme Bernardet, Léon Zitrone avec lequel j’ai travaillé pendant plusieurs années également, André Théron, Dominique Savary, Jean-Pierre Bertrand, le photographe des courses Gérard Brami, Guy Lux et Jacques Orliaguet. Une belle initiative.

L’Afrique en vedette à Vincennes dimanche

Cette nouvelle journée thématique s’annonce colorée avec notamment un village gastronomique et artisanal.

Les galopeurs sous la neige

À Chantilly, où les jockeys ont couru bien emmitouflés par un froid glacial avec la neige tout près d’eux. Heureusement, la PSF avait été bien travaillé et était praticable, et il y a eu peu de non partants.

Vertige de Chenu poursuit sa série

Je ne savais que penser de sa dernière tentative récente dans un quinté mais, muni d’un nouvel artifice, Vertige de Chenu s’est cette fois imposé sans coup férir dans le quinté de jeudi 31 janvier à Vincennes, le Prix Langeais. Il a devancé Coach Franbleu et Calin de Morge, auteurs comme lui d’un bel hiver. Beach Julry, 4ème, a encore crée la surprise à 50/1.