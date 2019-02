+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 1er février 2019.

Jérôme Bernardet est toujours présent parmi nous

En réponse à un internaute, je précise que le référencement du site évoque toujours nos deux noms deux ans après sa disparition - il nous a quitté le 17 février 2017 à 61 ans seulement. J’y tiens personnellement, et c’est vrai que ses dialogues avec vous manquent et en cela on était très complémentaires.

Gloire Partagée n'est pas un penalty

Je pensais la pouliche d'Antoine Griezmann et Bruno Génésio affûtée pour ses débuts à Lyon, jeudi 31 janvier. Elle n’a terminé que 7ème. À voir.

Attention aux Mescam

Les deux frères ont créé la surprise dans le quinté de Pau, vendredi 1er février, puisque Violon de Brejoux, monté par Damien et entraîné par Mickaël, s’est imposé à 44/1. Il faisait sa rentrée après 14 mois d’absence et c’était le plus âgé des concurrents.



Loin d’être un penalty, donc, mais ce n’est pas la première fois que les deux fils du regretté Didier Mescam surprennent. J’y ferais plus attention prochainement.



Le quinté a rapporté 200.000 euros dans l’ordre et le tiercé 3.000. Comme tout le monde, je suis passé au travers.

Freddy Head pense faire une bonne saison

Il l’a dit jeudi 31 janvier sur Equidia après le succès d’un de ses 3 ans, The Singer, à Chantilly dans la 1ère course. Il était monté par un de ses apprentis qui paraît doué, Benjamin Marie, et comme il n’est pas connu il a gagné à 9/1.



Avec Aurélien Lemaître et Jérôme Moutard, il possède donc des bons jockeys et j’attends personnellement de revoir en piste la bonne With You.

Manuel Martinez espère

C’est un restaurateur connu dans le monde hippique qui a eu quelques chevaux moyens dans le passé. Là, il a un jeune trotteur qu’il estime beaucoup.



Son Garibaldi a remporté deux de ses trois premières courses et a pris une 2ème place dans l’autre. Il est à suivre dans les prix de série pour l’instant.