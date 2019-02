12 seulement dans le Prix de France 2019, L’avenir de Belina Josselyn se dessine

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 6 février 2019.

François Bayrou met la main à la poche

Il était, en sa qualité de maire de Pau, dans les locaux de France Galop, mardi 5 février, pour annoncer la rénovation complète de la piste en sable fibrée de l’hippodrome palois, une piste qui fut, à son initiative, la première surface tout temps crée en France en 2000, il y a 19 ans donc.



La ville et le Société des Pyrénées-Atlantiques vont investir 4 millions d’euros pour en redessiner son tracé, et donc accueillir des courses de plat dans de meilleures conditions. Les travaux devraient débuter au printemps prochain pour s’achever durant l’été.



Le nombre de courses plates va en profiter. Il devrait passer de 62 à 79 cette année, et sans doute plus en 2020 car on dit que l’hippodrome palois pourrait peut-être bénéficier de quelques épreuves supprimées à Maisons Laffitte, surtout en automne. Dans le climat actuel d’inquiétude, c’est un vrai signe donné par un passionné.

Prix de France 2019 : 12 seulement

Ce ne sera donc pas le quinté, hélas, dimanche 10 février à Vincennes. Jean-Michel Bazire aura finalement au départ ses trois champions de l’Amérique, qui défieront une nouvelle fois Bold Eagle, de retour sur son parcours préféré, Readly Express et Briac Dark. JMB sera bien sûr au sulky de Belina Josselyn.

L’avenir de Belina Josselyn se dessine

Pascal Bernard, le propriétaire avec son père de la jument qui a remporté le Grand Prix d'Amérique, a déclaré u micro de mes amis Dominique Cordier et Claude Piersanti que son premier mariage (princier !) sera avec Ready Cash. En principe, elle devrait encore courir en 2020 si tout va bien.

La Chine et Miss France en vedette dimanche à Vincennes

L’année du cochon sera célébrée dans le grand hall avec de nombreuses animations.