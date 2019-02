1

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 7 février 2019.

Briac Dark forfait pour le Grand Prix de France

C’est le seul qui est sorti des partants probables mercredi. Il va sans doute préparer au mieux le Grand Prix de Paris qui demeure son objectif de l’hiver, à moins qu’il ne se ressente de son genou douloureux après le Cornulier.

De l’émotion et du partage à Vincennes pour la journée des journalistes disparus

C’est la veuve de Dominique Savary qui a remis le trophée de la 3ème course avec sa fille de 10 ans à ses cotés. L’ami qui a travaillé également pour RTL nous a quitté il y a déjà 7 ans. Et puis c’est la veuve de Jérôme, Galina Bernardet, qui elle a donné le trophée aux vainqueurs de la 6ème course.

Les gens du voyage perturbent le parking situé face à l’hippodrome de Vincennes

Il est surtout utilisé par les professionnels des courses qui ont l’habitude de laisser les clés de leurs véhicules à des employés méritants car présents par tous les temps.



Au départ, la mairie de Paris qui n’aime pas les Courses, avait réquisitionné une partie de ce parking pour y installer ces personnes venues accompagner leurs familles hospitalisées. Évidemment le campement s’est vite agrandi et il y a quelques jours une cinquantaine de caravanes étaient de plus annoncées sur le lieu.



Du coup, à la demande des responsables du trot, des plots ont été installés à la hâte pour les empêcher de s’y installer. Mais maintenant, ils réduisent aussi la surface disponible pour les habitués et cela crée hélas des tensions dont sont victimes par ricochet les employés présents. À noter que la Mairie touche d’ailleurs de l’argent sur chaque voiture garée !

Le Sénat rejette la privatisation de la Française des Jeux

C’était dans la nuit de mardi à mercredi et les élus ont donc fait opposition à un souhait du gouvernement de l’autoriser pour obtenir de l’argent frais. La transformation du PMU et la création d’un Haut Conseil des jeux en France ont été éludées. C’est donc le statu quo pour le moment. Il satisfait une partie importante des dirigeants hippiques et en mécontente une autre.