+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le dimanche 10 février 2019.

Le Pmu n’a pas de plan B et entend tenir le cap

C’est entre autre ce qui ressort d’un premier bilan dressé par Cyrille Linette, son directeur général, dans des propos tenus à Paris Turf ce samedi.



Les chiffres

Le mois de janvier n’est pas bon puisque les mises ont chuté de 5% après les 4% de perte en 2018. Mais en parallèle il se félicite que les rapports des quintés aient augmenté de 120% dans l’ordre et de 100% dans le désordre et que ses enjeux soient passés de -9 à -5%. Il y voit un résultat encourageant. Il réclame du temps pour que ses options aient de l’effet notemment le nouveau quinté.

Les idées

Surprise, Cyrille Linette veut bien sûr avoir les meilleures courses support de quintés et il attend pour cela la pleine collaboration des Sociétés de Courses.



Quant à la protection des Grandes Épreuves comme le prix d’Amérique, où faute d’alternative il y a eu moins d’enjeux, il dit ne pas être dogmatique pour les prochaines et il se lance dans des réflexions détonantes : "Faut- il , se demande t’il , installer une telle épreuve en fin de réunion, ou plus encore faut- il la faire se disputer le samedi plutôt que le dimanche où de nombreux points de vente sont fermés ?" Un pari risqué sans doute en terme d’image.





Toujours est-il qu’en conclusion, il demande du temps pour redonner de l’envie aux turfistes... En attendant il y a une tirelire d’un million d’euros pour l’ordre du difficile quinté de raccroc ce dimanche à Vincennes.

Un Bug ou une action délibérée

Daytona Jet a été écartée semble t’il par l’informatique du trot du Prix des Centaures qu’elle devait courir ce dimanche. Son entraineur Stéphane Meunier ne comprend pas et évoque l’œuvre d’un malfaisant informatique. Affaire à suivre...

Une belle journée également à Cagnes sur Mer

Avec en réunion 4, le Grand Prix de la Riviera en 3ème course et également la Listed prix de la Californie. Dans la 1ère épreuve où ils sont nombreux (c’est un pick 5), 2 concurrents me plaisent : Le Rouget Aubevoye et le Nigge Prétorio. Dans la seconde, le Chappet Pizzicato parait un bon favori...