+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 22 février 2019.

Clap de fin pour le meeting de plat de Cagnes-sur-Mer

Il se termine ce samedi 23 février avec la première des 18 étapes du Défi du Galop et le Prix Policeman pour les 3 ans en plat. Au niveau des enjeux, les organisateurs annoncent une augmentation de 1% sur l’an passé mais avec de mauvais scores pour les quintés. Il faut dire, vu les arrivées, qu’il n’y a pas eu beaucoup de recyclage, et d’ailleurs celui de ce samedi paraît encore plus difficile que les précédents. Méfiance.

Une bonne acquisition

Jean-Michel Baudouin est un spécialiste des achats à réclamer réussis. Il vient de le prouver à nouveau avec Cocktail Desbois, qu’il a vraiment amélioré en quelques semaines. Il a remporté sa 2ème course vendredi 22 février, et donc le quinté en pulvérisant son record qui passe de 1’13 à 1’11.

Reprise des courses d’obstacles à Auteuil

Ce sera mardi 26 février. François-Marie Cottin et François Nicolle seront les plus représentés et, comme l’an passé, il n’y aura pas de représentant de Jean-Paul Gallorini. C’est surtout Yannick Fouin qui représentera le centre d’entrainement de Maisons-Laffitte.

Allo PMU multiplie les promotions

C’est l’une des bonnes satisfactions du PMU d’hier et d’aujourd’hui. Le site qui, via des opérateurs, prend les paris par téléphone marche très bien et ne cesse d’augmenter sa clientèle, également grâce à des offres comme celle de ce week-end qui permet aux titulaires de comptes de bénéficier d’un bonus de 30 euros en le réapprovisionnant durant ces prochaines 48 heures.