+

Réagir

Le Brésil à l’honneur du meeting d’hiver de Vincennes

Le Brésil était à l'honneur du dernier dimanche lors du meeting d'hiver de Vincennes avec des animations dédiées et un voyage à gagner parmi les spectateurs présents.

Bazire gagne et perd à Cagnes-sur-Mer

Une fois n’est pas coutume, il s’y est déplacé pour mener au succès Cleangame dans l’épreuve principale de vendredi soir. Une victoire complétée par la seconde place de Blé du Gers qui a devancé le très brave Balbir.



En revanche, il s’est pris 600 euros d’amende pour ne pas avoir porté de gilet de protection et il devrait en plus avoir une mise à pied pour les jours à venir.

Un beau programme sur la piste dimanche

Avec un quinté qui tient la route et le prix Paul Bastard au monté ou les meilleurs 5 ans de la spécialité se retrouvent. Evangelina Blue qui vient de les battre sera de nouveau la favorite. A noter, ce qui a été trop rare cet hiver, une course d’amateurs en fin de réunion dans laquelle Bosco du Goutier devrait être le favori. Les amateurs devraient avoir plus de courses lors du prochain meeting d’Enghien.

Longchamp rouvrira le 7 avril prochain

Avec une piste en bon état, ont affirmé les dirigeants du galop vendredi matin. Elle avait fait l’objet de vives critiques des entraîneurs et des jockeys l’an passé. Des améliorations ont été apportées. L’Open Stretch, la nouveauté de 2018, sera moins utilisé cette année, mais toujours dans les grandes courses du calendrier.

Guyon et Soumillon déjà au top

Ils ont remporté chacun 2 nouvelles courses vendredi à Chantilly. Guyon a ainsi gagné la dernière avec le brave Good Deal (mon favori) qui donne toujours ce qu’il peut en allant le plus souvent en tête. Bravo à lui.