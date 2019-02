+

Des bons et des mauvais chiffres dimanche à Vincennes et ailleurs...

Bravo à la communication du trot

16.000 spectateurs ont assisté à la réunion dimanche dans une belle ambiance brésilienne. C’est le 2e meilleur derrière le Prix d’Amérique et cela représentante 47% de plus que l’an passé.



Au total, les 14 dimanches à thème de l’hiver ont vu leur fréquentation augmenter de 10% sur 2018. Bravo à Valérie François et à son équipe donc.

Par contre les enjeux au Pmu...

Les enjeux au Pmu ont dévissé un peu dimanche en ce qui concerne le Nouveau Quinté et beaucoup samedi à Cagnes-sur-Mer. Résultat : -1, 4 million d’euros.



Le Prix de Paris a d’ailleurs été beaucoup moins joué que le Prix de France, 1,5 contre 2,4 avec le même nombre de partants. L’absence peut-être de Bold Eagle et de Readly Express ?

Amiens va débuter le GNT 2019

Qui aura évidemment 14 étapes, 13 en province et la finale à Paris. Le premier rendez vous est prévu dans 9 jours, le mercredi 6 mars. Deux nouveaux hippodromes arrivent cette année : Meslay du Maine en Mayenne le 4 septembre et Feurs le 16 octobre.



À ne pas manquer comme tous les ans, la journée de Reims le 19 juin. C’est cette année la 38e édition de ce Tour de France des trotteurs.

12 contre 8

Les jeudis branchés de Longchamp seront plus nombreux cette année que l’an passé. Il y en aura 4 de plus en semi nocturne à partir du 16 mai prochain. Ils visent à faire venir une clientèle plus jeune et si possible à lui donner le goût du jeu dans une ambiance festive.