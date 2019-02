+

La seconde réunion de Deauville transférée samedi à Chantilly

À cause des "gilets jaunes" qui sont annoncés sur le champ de course normand. France Galop n’a pas les moyens d’assurer le bon fonctionnement de la journée. La réunion, en revanche, de ce vendredi est maintenue.

Thomas Guégen tire sa révérence

Le 1er jockey de François Nicolle qui a remporté pour lui le dernier Prix La Haye Jousselin vient de décider d’arrêter la compétition pour se lancer, à l’âge de 33 ans, dans une autre voie. Il l’a déclaré en exclusivité au site Jour de Galop. Deuxième de la cravache d’Or l’an passé au terme de sa meilleure année de compétition, il déclare ne plus avoir le mental pour assumer les hauts et les bas de son métier. Une décision très noble.

2 cas de grippe équine recensés à Lamorlaye, près de Chantilly

La situation est sous contrôle disent les vétérinaires du galop. L’entraîneur Julien Phélippon est concerné et il a de lui-même, évidemment, décidé de ne pas courir et de surveiller son effectif de près.

Le Pmu va coacher des joueurs de foot

Ceux de Strasbourg mercredi prochain et ceux de Lens le jeudi suivant. Les sportifs ont accepté, à l’occasion du lancement du nouveau quinté, de se rendre 2 par 2, dans 3 bars Pmu de chacune des villes ou, sur place, des parieurs ravis, les initieront au pari et les feront jouer (et peut-être gagner). Une initiative pour réunir le sport et les courses pour avoir en retour de nouveaux venus dans les Pmu.