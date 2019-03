Bold Eagle, Cash And Go : des nouvelles des champions de Sébastien Guarato

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 1er mars 2019.

Superbe final à Vincennes samedi 2 mars

Avec de belles courses pour conclure le meeting d’hiver de trot (voir notre édito). Mercredi 6 mars, le GNT 2019 reprendra à Amiens, et dimanche 10 mars aura lieu le Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur à Cagnes-sur-Mer.

Des nouvelles des champions de Sébastien Guarato

Rencontré jeudi 28 février, Thomas Bernereau, l’un des copropriétaires de l’écurie Pilarski, m’a indiqué que Bold Eagle était au mieux et que Cash And Go, malheureux (5e) dans le quinté du jour à Vincennes, avait une belle épreuve à disputer à Cagnes-sur-Mer dans les prochains jours. À suivre.

Grand Prix d’Amérique 2020 : quid de la réunion protégée ?

Les dirigeants du trot ne veulent pas tirer un trait définitif après la déception de 2019. Ils vont analyser ce qui s’est passé et essayer d’anticiper le climat de 2020. Mais il est possible, en tout cas, qu’il y ait d’autres réunions bien avant ou bien après l’événement.



Par ailleurs, il est clair que lorsque le Grand Prix d’Amérique a lieu le dernier jour de janvier, avec la paie, les enjeux sont plus élevés. Cette année, c’était le 27 du mois et donc cela explique aussi la perte enregistrée ce jour-là.

Dominique Bressou en vedette dimanche 3 mars

L’entraîneur aura en piste à Auteuil son vénérable Milord Thomas, dans le Prix de Clermont-Tonnerre, et également le bon Galop Marin dans l’autre belle course du jour.