Reprise des courses ce vendredi à Enghien, Orangefield toujours là

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 7 mars 2019.

Reprise des courses ce vendredi à Enghien

Quelques jours de repos et cela repart pour le Trot. Le GNT a repris sa route mercredi dernier à Amiens, et donc Enghien ré-ouvre ses portes pendant plusieurs mois. 27 réunions sont prévues d’ici fin août avec un temps fort le samedi 20 avril pour le Prix de l’Atlantique, où les meilleurs trotteurs devraient se retrouver.



Comme d’habitude, ils devraient y avoir beaucoup de partants et une nouveauté cette année : l’apparition du tracking (le suivi en couleurs des courses) pour trois épreuves ce vendredi en semi-nocturne et donc en réunion 4 à partir de 16h.

François-Marie Cottin non partant lundi dernier

À cause d’un soupçon de grippe équine dans son écurie. On verra si ses chevaux sont au départ samedi lors de la réunion d’obstacles d’Auteuil.

Les Pays Bas augmentent la fiscalité sur les courses

Une décision qui touche les opérateurs et qui risque d’avoir des répercussions importantes sur le secteur, car s’ils veulent conserver les gains des parieurs, et bien ils ne gagneront plus d’argent du tout.

Une info de Paris Turf

Vincent Cheminaud n’est plus le jockey attitré de l’écurie Abdullah, qui a décidé cette année de ne plus avoir de cavalier sous contrat. Chaque entraîneur de la casaque d’Enable sera donc libre d’avoir son jockey. À Chantilly, en réunion 1 vendredi, c’est Alexis Badel

qui sera aux commandes d’une inédite entraînée par Henri-François Devin .

Orangefield toujours là

Mathieu Boutin sait faire vieillir ses chevaux et son sprinter a encore pris la 3ème place du quinté de jeudi à Fontainebleau. Il a maintenant 8 ans et près de 300.000 euros de gains. Bravo à lui, qui est encore à suivre par terrain lourd cette année.