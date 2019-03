Quinté de Chantilly : encore un rapport étonnant au galop

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 8 mars 2019.

Quelques infos sur l’obstacle

Comme redouté, aucun galopeur de François-Marie Cottin n’est en piste ce samedi. Il y a des soupçons de grippe équine dans son écurie et c’est une attitude de prudence. France Galop a d’ailleurs lancé des avertissements aux entraîneurs de Chantilly pour qu’ils soient attentifs au moindre signe inquiétant.



Revoilà en revanche Jean-Paul Gallorini. Il a deux partants à Auteuil ce samedi, ses deux premiers de la saison. Neuf, en revanche, pour François Nicolle qui, comme à chaque réunion principale, délègue sa cavalerie. Et il est aussi bien armé en quantité qu’en qualité.



Deux cavaliers free-lance aux destins opposés. Tout va bien pour Kevin Nabet, qui monte aussi bien pour Nicolle que pour Macaire et Bressou. Cela paraît plus difficile en revanche pour James Reveley, qui a moins de montes prestigieuses en ce moment, ce qui n’enlève rien à sa qualité.

Les chiffres remontent cette semaine

Ceux des enjeux qui ont été meilleurs ces derniers jours qu’en 2018. Une tendance ? On essaiera de faire le point à la fin du premier trimestre.

Pas de Fabre pour l’instant dans le Derby d’Epsom

Paris Turf de vendredi annonce que six galopeurs français restent engagés dans la prestigieuse course anglaise prévue le 1er juin prochain, mais donc aucun représentant du muet de Chantilly. Il y a deux Rouget, deux Delzangles, un Vermeulen et un Royer-Dupré/Aga Khan encore inédit (donc à suivre).



Il s’appelle Zarkallani, et comme son nom l’indique, c’est un fils de la championne Zarkava par Invincible Spirit. Connaissant son entraîneur, il doit galoper. Cela dit, il est toujours possible de supplémenter. À noter que Aidan O'Brien a encore 25 engagés pour le team Coolmore.

Encore un rapport étonnant au galop

Dans le quinté surprise de vendredi à Chantilly. Le gagnant, Diamond Vendome, monté par Soumillon à 7/1, rapporte en couplé placé avec le 3ème, Ultra Petita, à 70/1, 80 euros. Ça, c’est normal. Mais le 2ème, Zilbio, à 23/1 associé au 3ème à 70/1 ne rapporte que 90 euros. Étonnant, non ? 10 de plus seulement qu’avec un favori.